«Формула-1» сформировала предварительную версию календаря на сезон-2023.

Согласно информации немецкого издания Auto Bild, как и предполагалось ранее, в 2023 году руководство «Ф-1» планирует провести рекордные 24 Гран-при за сезон.

При этом данная версия календаря пока не была утверждена на заседании Всемирного совета ФИА.

В то же время количество гонок может сократиться в связи с неопределенностью относительно проведения Гран-при Китая – в стране по-прежнему действуют строгие ограничения, связанные с пандемией.

Предварительный календарь «Ф-1» на сезон-2023:

Гран-при Бахрейна – 5 марта

Гран-при Саудовской Аравии – 19 марта

Гран-при Австралии – 2 апреля

Гран-при Китая – 16 апреля

Гран-при Азербайджана – 30 апреля

Гран-при Майами – 7 мая

Гран-при Эмилии-Романьи – 21 мая

Гран-при Монако – 28 мая

Гран-при Испании – 4 июня

Гран-при Канады – 18 июня

Гран-при Австрии – 2 июля

Гран-при Великобритании – 9 июля

Гран-при Бельгии – 23 июля

Гран-при Венгрии – 30 июля

Гран-при Нидерландов – 27 августа

Гран-при Италии – 3 сентября

Гран-при Сингапура – 17 сентября

Гран-при Японии – 24 сентября

Гран-при Катара – 8 октября

Гран-при США – 22 октября

Гран-при Мексики – 29 октября

Гран-при Бразилии – 5 ноября

Гран-при Лас-Вегаса – 18 ноября

Гран-при Абу-Даби – 26 ноября.