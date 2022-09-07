«Формула-1» сформировала предварительную версию календаря на сезон-2023.
Согласно информации немецкого издания Auto Bild, как и предполагалось ранее, в 2023 году руководство «Ф-1» планирует провести рекордные 24 Гран-при за сезон.
При этом данная версия календаря пока не была утверждена на заседании Всемирного совета ФИА.
В то же время количество гонок может сократиться в связи с неопределенностью относительно проведения Гран-при Китая – в стране по-прежнему действуют строгие ограничения, связанные с пандемией.
Предварительный календарь «Ф-1» на сезон-2023:
Гран-при Бахрейна – 5 марта
Гран-при Саудовской Аравии – 19 марта
Гран-при Австралии – 2 апреля
Гран-при Китая – 16 апреля
Гран-при Азербайджана – 30 апреля
Гран-при Майами – 7 мая
Гран-при Эмилии-Романьи – 21 мая
Гран-при Монако – 28 мая
Гран-при Испании – 4 июня
Гран-при Канады – 18 июня
Гран-при Австрии – 2 июля
Гран-при Великобритании – 9 июля
Гран-при Бельгии – 23 июля
Гран-при Венгрии – 30 июля
Гран-при Нидерландов – 27 августа
Гран-при Италии – 3 сентября
Гран-при Сингапура – 17 сентября
Гран-при Японии – 24 сентября
Гран-при Катара – 8 октября
Гран-при США – 22 октября
Гран-при Мексики – 29 октября
Гран-при Бразилии – 5 ноября
Гран-при Лас-Вегаса – 18 ноября
Гран-при Абу-Даби – 26 ноября.
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