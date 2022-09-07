В Абшеронском районе совершено убийство.

Как сообщили в пресс-службе МВД, ранее судимый житель села Пиргасанли Агсуинского района Назим Алиев приехал в Абшеронский район и убил ножом свою дочь Айбениз Абдуллаеву.

Напомним, 2 сентября в Управление полиции Агсуинского района поступила информация о том, что местная жительница Айбениз Абдуллаева (1989 г.р.) 2 сентября ушла из дома и не вернулась. В связи с чем, она считалась без вести пропавшей. Однако спустя пару дней отец нашел дочь и жестоко расправился с ней.