Проблемы с новой школьной формой иногда возникают из-за недостаточной информированности родителей, а иногда из-за того, что они обращаются по ошибочному адресу.

Об этом сказал в беседе с журналистами министр науки и образования Эмин Амруллаев, передает АПА.

Он отметил, что Министерство науки и образования не занимается пошивом и продажей школьной формы. «Мы следим только за тем, чтобы эти формы соответствовали образцу. Здесь нет никакого принуждения. Здесь должно быть решение школы и школьного коллектива. В целом мы считаем целесообразным наличие формы. Если будут какие-то случаи принуждения в связи со школьными формами, то родителям следует обратиться в Управление образования Баку и в региональные управления. В этом случае их обращения могут быть рассмотрены».