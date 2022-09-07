За последние 7 месяцев 45% вооружения, боеприпасов и другой продукции оборонного назначения, произведенной в Азербайджане, экспортировано в зарубежные страны.

Об этом сообщил АПА советник министра оборонной промышленности Ровшан Ахмедов.

По его словам, есть и новые заказы. Но советник министра не стал раскрывать детали.

Р.Ахмедов отметил, что Министерство оборонной промышленности Азербайджана производит более 1000 наименований вооружения, боеприпасов и другой продукции оборонного назначения, а на выставке «ADEX» демонстрируется 179 наименований продукции.