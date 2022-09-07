В соответствии с «Программой двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии на 2022 год» в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны были проведены переговоры между соответствующими ведомствами двух стран.

Как сообщает Минобороны, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами, а также по вопросам региональной и международной безопасности.