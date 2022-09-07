За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 460 российских военных. Всего с начала войны в Украине потери России составили 50610 солдат.
Общие боевые потери России на 7 сентября ориентировочно составили:
личного состава — около 50610 (+460) человек ликвидировано;
танков — 2097 (+20);
боевых бронированных машин — 4520 (+36);
артиллерийских систем — 1194 (+15);
РСЗО — 300 (+4);
средства ПВО — 156 (+0);
самолетов — 237 (+1);
вертолетов — 208 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 880 (+4);
крылатые ракеты — 214 (+5);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3320 (+15);
специальной техники — 109 (+1).
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком направлении.
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