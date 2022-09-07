За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 460 российских военных. Всего с начала войны в Украине потери России составили 50610 солдат.

Общие боевые потери России на 7 сентября ориентировочно составили:

личного состава — около 50610 (+460) человек ликвидировано;

танков — 2097 (+20);

боевых бронированных машин — 4520 (+36);

артиллерийских систем — 1194 (+15);

РСЗО — 300 (+4);

средства ПВО — 156 (+0);

самолетов — 237 (+1);

вертолетов — 208 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 880 (+4);

крылатые ракеты — 214 (+5);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3320 (+15);

специальной техники — 109 (+1).

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком направлении.