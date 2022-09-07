The Washington Post утверждает, что документы о ядерных возможностях иностранного государства нашли при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа.

«Агенты ФБР нашли при обыске документы, описывающие военную оборону иностранного правительства, включая ядерные возможности, говорят знакомые с ситуацией источники», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что некоторые найденные материалы так подробно описывают совершенно секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности, а доступ к этим данным имели только президент и ограниченный круг представителей администрации.