Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и России развивается по многим направлениям. Баку регулярно обращается к Москве по вопросам поставки вооружений, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках международной оборонной выставки ADEX-2022.

«Военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном развивается по многим направлениям. Обращения поступают на регулярной основе в соответствии с потребностями Баку», — сообщили пресс-службе.

В ФСВТС добавили, что в настоящее время военно-морская техника не находится в повестке переговоров, однако России «есть что предложить партнерам в этой области».