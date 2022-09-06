За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военных и вертолет.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50150 солдат.
Об этом сообщает Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери России на 06.09 ориентировочно составили:
личного состава — 50150 (+350) человек;
танков — 2077 (+9) единиц;
боевых бронированных машин — 4484 (+25) единиц;
артиллерийских систем — 1179 (+22) единиц;
РСЗО — 296 (+2) единиц;
средства ПВО — 156 (+0) единиц;
самолетов — 236 (+) единиц;
вертолетов — 207 (+1) единиц;
БПЛА — 876 (+9) единиц;
крылатые ракеты — 209 (+4) единиц;
корабли /катера — 15 (+0) единиц;
автомобильной техники и автоцистерн — 3305 (+19) единиц;
специальная техника — 109 (+2).
Наибольшие потери российские военные понесли на Донецком направлении.
Добавить комментарий