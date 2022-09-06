На фоне украинского кризиса и международной изоляции России, а также вовлечения Кремля целиком в конфликт открываются новые возможности для старых геополитических игроков: Китая, Турции, Ирана и других. Естественно не без участия Запада.

Однако Китай, относительно новый игрок, будет играть значительную роль в геополитической жизни постсоветского пространства. Его политическую и экономическую активность можно увидеть невооруженным глазом. На сегодня главным экономическим игроком или, скажем, кредитором глобальных экономических проектов, а также инвестором является именно Китай. Эта роль будет расти, и рано или поздно перейдет и на западную часть каспийского берега, и для Азербайджана будет создана новая геополитическая конфигурация. При этом Китай — не единственная азиатская страна, которая продвигает свои интересы на Запад по евразийскому континенту.

В свое время Франция для того, чтобы не допустить гегемонию Великобритании, создавала противовес и навязывала конкуренцию Англии в разных континентах. Теперь, где есть интересы Китая, там есть и интересы Японии, которая не намерена сложа руки наблюдать за ростом влияния Китая.

Следует отметить, что в последнее время, а точнее после 44-дневной войны, МИД Китая начал активно комментировать карабахский вопрос, хотя ранее такого не наблюдалось.

«Здесь, конечно, есть несколько аспектов. С одной стороны, Пекину очень интересен кавказский регион, здесь серьезные экономические интересы Китая в Азербайджане и Грузии, регион является важным звеном китайского проекта «Пояса и пути» и связующей Азии с Европой. Поэтому Китай однозначно не заинтересован в эскалации напряженности, военных действиях в регионе», — сказал Minval.az российский эксперт Евгений Гамерман.

По его словам, Пекин старается играть не просто роль развивающегося регионального игрока, а роль глобальной сверхдержавы, у которой интересы по всему миру и любой вопрос, конфликт имеет значение.

«А участие в предотвращении или разрешении конфликта – это вопрос международного престижа и повышения авторитета страны», — добавил он.

При этом аналитик отметил, что Китай сейчас активно занят «осваиванием» Центральной Азии.

«То, что влияние Китая в Центральной Азии будет расти и углубляться, не подлежит никакому сомнению. Но это, скорее, объективный фактор, не связанный напрямую с внешней политикой России, ее ослаблением, усилением или сохранением статус-кво», — сказал эксперт.

По его мнению, происходит постепенная синофикация региона, который уже давно воспринимается в Пекине как китайское «подбрюшье» и КПК будет прилагать все усилия, чтобы еще больше интегрировать Центрально-азиатские государства в собственную экономическую, транспортную, инфраструктурную систему. С другой стороны, влияние России действительно в краткосрочной перспективе будет снижаться в регионе, отмечает аналитик.

«И это связано с целым рядом фактором: страхом государств ЦА перед снижением уровня собственного суверенитета; разочарованием в результатах деятельности интеграционных объединений, предложенных Москвой; неспособностью Москвы предложить и реализовать сколько-нибудь серьезную экономическую модель развития и соразвития», — подчеркнул политолог.

По его словам, тот вакуум, который будет создаваться снижением влияния Москвы, будут заполнять другие игроки – частично США, частично сильные региональные державы.

«Например, Турция, которая стремительно усиливает свои позиции. Индия, Пакистан, арабские государства, государства Центральной Азии будут пытаться продолжать многовекторную внешнюю политику», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев