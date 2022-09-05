МИД Азербайджана осудил террористический акт, совершенный перед посольством России в Афганистане.

«Мы с печалью встретили известие о гибели 2 российских дипломатов, а также граждан Афганистана в результате террористической атаки на посольство Российской Федерации в Кабуле 5 сентября 2022 года».

Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

«Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Покушение на жизнь дипломатов неприемлемо. Выражаем соболезнования членам семей и близким погибших в результате террористической атаки и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечается в заявлении.