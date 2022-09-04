На 77-ом году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерелли (Асиф Рзаев), сообщает Trend.

Асиф Азерелли родился 19 июля 1946 года в селе Угурбейли Бардинского района. В 1971 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде (сейчас — Колледж искусств при Азербайджанской государственной академии художеств). В 1980 году завершил обучение в Тбилисской государственной академии художеств.

С 1972 года активно и плодотворно участвовал в различных международных выставках, фестивалях и симпозиумах. Работы художника хранятся в частных коллекциях во многих странах мира, в коллекции Союза художников Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств.