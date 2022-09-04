Бывший президент США Дональд Трамп подверг резкой критике обращение президента Джо Байдена к нации, с которым он выступил ранее на этой неделе в Филадельфии, назвав его «врагом государства», сообщает «Интерфакс».

«На этой неделе Джо Байден приехал в Филадельфию, чтобы произнести самую злобную, полную ненависти и раскола речь, когда-либо произносимую американским президентом», — цитирует телеканал Fox News заявление Трампа на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Байден в обращении к нации заявил: «Нет никаких сомнений в том, что в Республиканской партии сегодня доминируют, управляют и запугивают Дональд Трамп и республиканцы-MAGA (сторонники Трампа, поддерживающие его лозунг: «Сделаем Америку снова великой!» — ИФ). И это представляет угрозу для нашей страны».

Высказывания и оценки Байдена подверглись жесткой критике со стороны республиканцев, которые расценили его речь не как обращение к нации, а как предвыборную речь под видом президентского обращения, и назвали Байдена «главным разрушителем» единства нации.

Washington Post опубликовала в пятницу статью, в которой утверждалось, что речь президента была слишком «пристрастной» и слишком резкой по отношению к благонамеренным американцам.

В ней говорилось, что обращение Байдена «не дотянуло» до объединения страны и прозвучало как «ругательство или унижение» некоторых республиканцев, которых можно было бы убедить отказаться от поддержки Трампа.

Байден на следующий день после обращения к нации заявил журналистам, что не рассматривает всех республиканцев, поддерживающих Трампа, как угрозу для страны.

«Я не считаю ни одного сторонника Трампа угрозой для страны. Я действительно думаю, что любой, кто призывает к насилию, не осуждает насилие, когда оно применяется, отказывается признать победу на выборах, настаивает на изменении того, как мы правим и подсчитываем голоса — это угроза демократии», — сказал Байден журналистам.

Президент пояснил, что в своем обращении к нации он говорил именно о таких политиках.