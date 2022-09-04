Из-за нехватки высокоточного оружия Россия чаще стала использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Из-за нехватки высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не долетела до цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них непригодны к применению», — говорится в сообщении.

Между тем за прошедшие сутки Россия нанесла более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.

В Генштабе отмечают, что продолжает сохраняться угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.