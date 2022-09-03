Голливудская актриса Джейн Фонда, известная по фильмам «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Книжный клуб», «Если свекровь — монстр…», объявила о том, что врачи обнаружили у неё неходжкинскую лимфому. Звезда поспешила заверить, что от этого вида рака успешно лечат и что она уже начала химиотерапию.

«80 процентов людей выживают, так что мне очень повезло», — подчеркнула Фонда.

Она отметила, что болезнь заставила её переосмыслить жизнь и начать поддерживать людей, имеющих такой же диагноз, чтобы они не чувствовали себя одинокими.