В Неаполе безработные местные жители сжигают пришедшие счета за электроэнергию из-за повышения тарифов, сообщает издание ANSA.

Акция, организованная движением безработных, прошла на площади Маттеотти в Неаполе. Десятки людей сожгли счета за электроэнергию в ведре.

Они утверждают, что из-за повышения тарифов в три раза больше не могут оплачивать счета. Некоторые протестующие рассказали, что их семьи находятся на грани выживания. Они годами ждут работу, которую никак не могут получить. Уставшие от обещаний местной администрации жители решили бороться с повышением цен таким необычным способом.