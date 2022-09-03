Российские войска за минувшие сутки проявляли активность на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, сообщают украинские СМИ.
Украинские военные отразили атаки врага около населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.
Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.
Добавить комментарий