2 сентября примерно в 15:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также 2 военных транспортных средства, перевозивших обеспечение к этим позициям.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате были повреждены лобовые части и стекла автомобилей. Потерь среди наших военнослужащих нет.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.