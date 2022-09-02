Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде 1 сентября остановил свой автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее видео распространилось в соцсетях 2 сентября. На нем видно, как кортеж президента останавливается у ограждения, где собрались люди. Из одного автомобиля вышел Путин.

«Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», — сказал он.

Люди, к которым он обращался, в свою очередь, кричали «Спасибо» и «Молодец». Уже из машины президент помахал жителям, а затем кортеж уехал.