В Бакинском военном суде рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении исполняющего обязанности начальника Главного управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению личного состава Министерства обороны генерал-майора Бекира Оруджева.

По решению, в отношении Бекира Оруджева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, утверждается, что генерал-майор является подозреваемым по «Тертерскому делу».