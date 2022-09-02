Европейский союз может ввести ограничения цен на трубопроводный газ из России. Однако этот вопрос нужно решать на уровне ЕС.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу», — сказала она.

Глава Еврокомиссии считает, что ЕС готов ввести граничную цену на российский газ, но обсуждать это предложение должно руководство валютного блока. По ее словам, ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны России.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в среднем газовые хранилища в ЕС уже заполнены на 80%.