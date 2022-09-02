В Азербайджан завезены шесть новых вентиляторов, закупленных ЗАО «Бакинский метрополитен» у российского машиностроительного завода «Вентпром».

Об этом сообщает Бакметрополитен.

Вентиляторы российской компании отличаются эффективностью и превосходят по качеству, техническим параметрам другие аналоги в мире.

Данное оборудование более приемлемо с экономической точки зрения, удобен процесс обслуживания, ремонта и инспекции. Оно экономичнее в плане электроэнергии, а шкафы управления являются преобразователями частот. Обслуживание сервера проще и легче, компания выполняет его в несколько раз чаще, чем другие иностранные производители — в течение двух недель.

Закуплены вентиляторы двух типов. Четыре самых мощных типа «VOM 24-R» мощностью 75 кВт предназначены для вентиляции тоннелей. Еще 2 вентилятора типа «VOM 20» имеют мощность 55 кВт. Они будут служить для вентиляции станций и близлежащих к ним туннелей.

Новые вентиляторы будут установлены на «красной линии» в направлении станций метро «Гара Гараев — Нефтчиляр» и «Ахмедлы — Ази Асланов», а также на «зеленой линии» в направлении «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи». Работы в этом направлении уже начаты.

Наряду с этим, планомерно продолжаются работы по улучшению системы естественной вентиляции в тоннелях и на станциях метрополитена. С этой целью в 2022 году также предусматривается закупка и установка демпферов.