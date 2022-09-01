Российские войска пытались наступать на четырех направлениях на Донбассе, но успеха не имели. Об этом в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Российские подразделения обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО районы ряда населенных пунктов на славянском направлении, они также применили авиацию для нанесения удара по районам Новой Дмитровки и Богородичного.

«[Враг] совершил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел», – говорится в сообщении.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреляли населенные пункты на краматорском и бахмутском направлениях, добавили в Генштабе.

«Наступательными действиями [противник] пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел», – отмечается в сообщении.

На авдеевском направлении враг обстрелял районы девяти населенных пунктов с применением танков, минометов и ствольной артиллерии.

«Нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел», – указали в Генштабе ВСУ.

На новопавловском направлении россияне нанесли авиаудар в районе Марьинки.

«Наступательными и штурмовыми действиями [противник] пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел», – резюмировали украинские военные.