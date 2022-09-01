1 сентября в Риме состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги один на один.

Сначала состоялась церемония встречи президента Ильхама Алиева. В честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Председатель Совета министров Италии Марио Драги встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Марио Драги обошли строй почетного караула.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву были представлены представители государства и правительства Италии, председателю Совета министров Италии – члены делегации Азербайджана.

Затем глава нашего государства Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Марио Драги сделали совместное фото.