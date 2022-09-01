Окружной суд США по Южному округу штата Техас выдал ордер на арест самолета Boeing 737-7EM стоимостью $45 млн, который принадлежит ПАО «Лукойл». Об этом сообщается на сайте Минюста США, который выполняет в стране функции генеральной прокуратуры.

«Соединенные Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО «Лукойл», российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия», — сказано в заявлении министерства.

Как отметили в ведомстве, основанием для выдачи ордера на конфискацию воздушного судна стало то, что оно осуществляло полеты в РФ и из нее «в нарушение» антироссийских санкций, введенных Министерством торговли США. В Минюсте также указали, что санкционный режим предусматривает запрет на совершение «перелетов в Россию и из России самолетами американского производства», у которых отсутствуют «соответствующие лицензии или лицензионные исключения».