Генштаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на вечер среды, 31 августа.

На Харьковском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка, нанес авиаудары по району Русских Тишек, совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении огневому влиянию подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное, авиаудар был нанесен возле Вернополья.

На Краматорском направлении были артобстрелы недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного, авиаудары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы.

Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Большая Новоселка. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, но безуспешно.

На Запорожском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка. Враг задействовал авиацию для ударов у Красного, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Квитневое, Большое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополино. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое.