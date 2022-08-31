Российский газ не поступает в Финляндию, поэтому страна рассчитывает получать сжиженный природный газ (СПГ). Об этом, прибыв в столицу Чехии на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Между Финляндией и Россией есть газопровод, [движение газа по которому] было прервано. Газ из России в Финляндию не поступает. Мы инвестируем в СПГ-терминал, который будет готов в конце текущего года. СПГ, конечно, будет для нас решением», — отметил министр.