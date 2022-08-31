Сразу две молодые женщины стали жертвами тяжкого преступления. Об этом в среду Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

30 августа, утром, в Ясамальском районе столицы местный житель Араз Исазаде (1989 г.р.) на проспекте «Иншаатчылар», перед зданием № 5, нанес многочисленные ножевые ранения жене — уроженке Джалилабадского района Нуриде Ахмедовой (1997 г.р.), и тем самым покушался на ее убийство. После содеянного мужчина скрылся с места преступления на собственном автомобиле. Однако спустя некоторое время был задержан оперативниками уголовного розыска.

По факту в отношении Исазаде возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

В эти же сутки, примерно в одиннадцать ночи, жертвой убийства стала жительница села Пирал Гусарского района Оксана Моллаева (1988 г.р.). Известно, что к убийству причастен муж женщины Фарик Моллаев (1978 г.р.). В этом случае также жертве нанесены многочисленные ножевые ранения.

Мужчина задержан и привлечен к ответственности. Что касается мотивов преступлений, то, по предварительным данным, в первом случае конфликт между супругами произошел из-за решения женщины уйти от мужа, а также на почве ревности. Во втором случае спор между мужем и женой произошел на семейно-бытовой почве.

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