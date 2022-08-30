«Тесные отношения между Азербайджаном и Турцией вносят вклад в обеспечение стабильности и мира в регионе».

С данным заявлением выступил первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев на мероприятии, посвященном Дню Победы Турции.

Велиев отметил, что эта победа, одержанная Турцией 100 лет назад, является одной из самых славных страниц в истории Турции:

«Отношения между Азербайджаном и Турцией в соответствии с философией М.К.Ататюрка «Печаль Азербайджана — наша печаль, его радость — это наша радость» и Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» успешно развиваются во всех направлениях, в том числе и в оборонной промышленности. президенту Ильхаму Алиеву и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежит исключительная роль в том, что нынешние отношения достигли такого уровня. Наши очень тесные исторические, религиозные, культурные связи и корни создают широкие возможности для развития нашего военного сотрудничества».

К.Велиев сказал, что предпринимаются необходимые шаги для перехода нашей армии на современную армейскую модель и адаптации ее к турецким стандартам.