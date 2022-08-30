За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47550 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили:
личного состава — около 47550 (+450) человек ликвидировано;
танков — 1954 (+7);
боевых бронированных машин — 4294 (+25);
артиллерийских систем — 1079 (+19);
РСЗО — 282 (+3);
средства ПВО — 151 (+2);
самолетов — 234 (+0);
вертолетов — 204 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 847 (+3);
крылатые ракеты — 196 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3217 (+29);
специальной техники — 103 (+2).
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком направлении.
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