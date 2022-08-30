За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47550 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили:

личного состава — около 47550 (+450) человек ликвидировано;

танков — 1954 (+7);

боевых бронированных машин — 4294 (+25);

артиллерийских систем — 1079 (+19);

РСЗО — 282 (+3);

средства ПВО — 151 (+2);

самолетов — 234 (+0);

вертолетов — 204 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 847 (+3);

крылатые ракеты — 196 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3217 (+29);

специальной техники — 103 (+2).

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком направлении.