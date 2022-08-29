Мировой производитель компьютерной периферии Logitech покидает российский рынок из-за «нестабильной ситуации», но надеется вернуться, когда будут подходящие условия, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия», — ответил на запрос «Интерфакса» представитель компании Бен Старки.

Ранее о сворачивании Logitech бизнеса в РФ сообщил портал Cnews со ссылкой на партнеров компании. Последним днем работы сотрудников в стране было названо 31 августа 2022 г.