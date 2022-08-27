В городе Майами (штат Флорида, США) американцев призывают сдавать огнестрельное оружие. Его потом отправят в Украину.

Об этом сообщают городские власти и полиция города.

Так, в городе действует программа выкупа оружия, проводимая местными властями и городским полицейским управлением.

Людей призывают сдавать огнестрельное оружие, дробовики и винтовки в обмен на подарочные карты на сумму 50-150 долларов.

«Все собранное оружие будет отправлено в Украину, а мы поможем убрать оружие с наших улиц», – заявили городские власти.

Владельцы самодельного огнестрельного оружия или реплик, а также пневматического и страйкбольного оружие могут передать его властям «для общественной безопасности». Но получить подарочную карту не выйдет.