27 августа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Minval.az со ссылкой на сайт президента Азербайджана, президент Турции от своего имени и от имени турецкого народа передал главе государства и всему азербайджанскому народу чувства радости в связи с переходом города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана.
Со своей стороны глава государства от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил признательность за поздравления Президенту Турции и братскому турецкому народу.
В ходе беседы были обсуждены различные аспекты связей дружбы и союзничества.
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