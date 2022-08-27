27 августа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на сайт президента Азербайджана, президент Турции от своего имени и от имени турецкого народа передал главе государства и всему азербайджанскому народу чувства радости в связи с переходом города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана.

Со своей стороны глава государства от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил признательность за поздравления Президенту Турции и братскому турецкому народу.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты связей дружбы и союзничества.