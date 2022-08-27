Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшие месяцы правительство объявит о дополнительных выплатах для домохозяйств, испытывающих сложности с оплатой счетов за электроэнергию. Его слова приводит газета The Financial Times.

Комментарии Джонсона прозвучали на фоне решения британского Управления рынков газа и электроэнергии (Ofgem) повысить предел потребительских счетов за электроэнергию на 80% с 1 октября 2022 года. Ожидается, что средний счет за электричество и газ вырастет с £1,97 тыс. до £3,55 тыс. в год.

«В ноябре [правительство выделит] еще £300 в помощь каждому пенсионеру и дополнительно £150 для всех, кто имеет право на пособие по инвалидности <…>. В течение следующих нескольких месяцев, а также в течение осени и зимы будет поступать поток наличных денег. Но теперь эта сумма явно будет увеличена», — заявил Джонсон.