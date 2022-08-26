Китай выразил решительный протест Соединенным Штатам из-за визита члена Сената Конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД КНР, которое было опубликовано на сайте ведомства.

«Необъявленный визит соответствующего американского сенатора на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также противоречит обязательству США поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем. Китайская сторона выражает в связи с этим сильное недовольство и решительный протест», — говорится в сообщении.

Кроме того, в китайском МИД также добавили, что страна продолжит принимать меры для защиты национального суверенитета.