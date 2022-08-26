Очевидцы сообщают об ударах по Антоновскому мосту в захваченном Россией Херсоне.

ВСУ неоднократно атаковали мост ракетами, в том числе HIMARS. Россия из-за того, что мост нельзя полноценно использовать строит рядом с ним понтонную переправу.