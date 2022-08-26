Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об ударе ВСУ по Кадиевке в Луганской области. Город с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной «ЛНР».

Как утверждает Гайдай, целью украинских военных была гостиница «Донбасс», где с 2014 года базировались пророссийские вооруженные формирования.

«Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области украинские воины уничтожили базу россиян, которую они обустроили в гостинице «Донбасс». Ликвидировано 200 военных воздушно-десантных войск РФ», — написал в «Телеграм»-канале руководитель Луганской областной военной администрации.