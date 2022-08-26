Газета New York Times проанализировала, зачем президент РФ Владимир Путин вчера решил увеличить армию на 137 тысяч человек.

По ее мнению, это признак того, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

Также отмечается, что из строя в России за полгода войны выбыло порядка 80 тысяч военных — из них примерно 20 тысяч убитыми, по оценке анонимного американского чиновника. Отметим, что эта цифра вдвое ниже, чем данные украинских властей.

При этом аналитикам по-прежнему не понятно, какая стратегия у России: усилить интенсивность кампании, сохранить ее в нынешнем темпе или искать способ закончить войну.

«Указ о расширении численности армии свидетельствует о том, что г-н Путин готов продолжать войну», — пишет газета, но уточняет, что непонятно, как Россия собирается сдвинуть фронт с мертвой точки.

При этом эксперты не считают, что такой указ — предвестник объявления мобилизации. И предполагают, что это может быть просто формализация уже текущих усилий по набору контрактников.

Согласно еще одной версии, Кремль планирует в следующем году включить в свою армию войска «ДНР» и «ЛНР».