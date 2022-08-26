«Движение Сопротивления» со 2-го сентября возобновит свою деятельность, сказал на днях один из лидеров Движения, экс-вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян.

Кроме того, в интервью ряду армянских телеканалов он заявил, что Движение начнет процесс импичмента премьер-министра только тогда, когда будут достаточные основания для успеха. «Есть два способа отстранить эти власти: отставка и смещения с поста через парламент. Любой из этих двух вариантов удастся только через широкое народное восстание», — сказал он.

Последние его слова, пожалуй, наиболее примечательны. Какое ещё «широкое народное восстание»? О чем он говорит? С апреля по июнь, в ежедневном режиме это его Движение пыталось раскачать протестные настроения в народе — и в Ереване, и в провинциях, и всё безуспешно. По самым оптимистическим оценкам, им ни разу не удалось собрать в одном месте даже 10 тысяч демонстрантов. А злые языки утверждали, что все те митинги и шествия финансировались в том числе из России. Казалось бы, должно быть уже ясно абсолютно всем, что эта затея потерпела крах. На что же теперь рассчитывает Сагателян и похожие на него политики? Какие у них основания надеяться на какие-то новые митинги в будущем?

Отвечая на эти вопросы «Минвала», директор Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заметил, что «любой политик время от времени должен напоминать о своем существовании. Это первая цель таких людей как Сагателян. А, во-вторых, после событий вокруг Лачина у армянских радикалов появились новые поводы и причины для кампании выступлений против Пашиняна».

Тем не менее, дипломат не ожидает ничего критически сильного с их стороны, что могло бы поколебать нахождение нынешнего премьер-министра у власти. «Не ожидаю, что они смогут поколебать позиции Пашиняна. Поэтому, я думаю, это просто политическая сила, которая хочет показать, что она всё еще существует, что это ее реакция на события в Лачине», — отметил дипломат.

В свою очередь политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов считает, что у этого оппозиционного армянского блока кроме названия громкого, больше ничего нет – там сплошная пустота.

«Интересно, кому и чему собирается «сопротивляться» это так называемое Движение сопротивления? Война проиграна. Она была несправедливой, и все прекрасно понимают, что Армения в свое время оккупировала азербайджанские территории. А Азербайджан их освободил, основываясь на нормах международного права и многочисленных резолюциях международных структур.

Если эти бывшие политиканы, которые сейчас возглавляют сей блок с громким названием, имеют в виду, что намерены бороться с нынешней кризисной внутриэкономической ситуацией в Армении, то как раз именно они, представители «карабахского клана» и довели до такого состояния эту страну. И обвинять сегодня они могут только самих себя за то, что Армения находится в удручающем социально-экономическом положении на протяжении нескольких десятилетий», — заявил профессор.

По его словам, у так называемого «движения» нет будущего. «Движение, которое не может собрать более-менее внушительное число сторонников на хотя бы один митинг, не может иметь и никаких политических перспектив. Возможно, сами эти люди и понимают всё это, но не могут с этим смириться», — заключил Садыхов.

Самир Ибрагимов