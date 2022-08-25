Впервые с начала российской «спецоперации» Испания отправит в Украину батарею ПВО и ракеты для нее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на испанское минобороны.

Отмечается, что также в пакет помощи войдут 1 тыс. снарядов для полевой артиллерии, 1 тыс. тонн дизельного топлива, различная бронетехника и 30 тыс. комплектов зимней униформы.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что планируют обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины использованию батареи ПВО, а также тренировать личный состав ВВС на территории «союзной страны». Однако ее название не уточняется.