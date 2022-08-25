Накануне одним из самых обсуждаемых тем был визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Азербайджан. О том, что визит президента Казахстана в нашу страну был насыщенным, свидетельствуют следующие факторы.

Так, как уде сообщал Minval, президенты двух стран обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам переговоров лидерами двух государств подписаны следующие документы:

Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы.

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.

Был также подписан протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.

Своим видением на данный визит президента Казахстана с «Минвалом» поделился азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По словам политолога, насыщенность встреч показала, что перспективы в развитии двухсторонних отношений довольно широкие. Он отметил, что товарооборот между нашими странами растет, совершенствуется, и с учетом данного аспекта налицо факт желания сторон развивать данные отношения.

«Если учитывать сложившуюся сегодня на мировом рынке ситуацию, то Азербайджан и Казахстан стараются изыскивать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста. И в этом смысле Казахстан может стать для Азербайджана поставщиком оборудования, сырьевых материалов, продовольственной продукции и так далее. Цены на доставку в Азербайджан из дальнего зарубежья растут, и потому подобная ситуация вынуждает нашу страну искать более эффективных партнеров по соседству», — отметил Ильгар Велизаде.

И в этом формате Казахстан играет важную роль. То есть, по словам нашего собеседника, экономический компонент имеет большое значение.

«Следует отметить и фактор роста транзитных перевозок. В виду войны в Украине интерес к срединному маршруту возрос. И рамках проекта «Один путь, один пояс» одним из важных элементов является Транскаспийский транспортный маршрут, в котором Азербайджан и Казахстан играют ключевую роль», — сказал он.

Политолог высказался и подписанной Декларации. «Азербайджан и Казахстан являются важными странами тюркского мира. Да, на первый взгляд, Каспий разделяет нас: на западный и восточный полюса. Но, с другой стороны, Азербайджан и Казахстан связывают эти два полюса. И эта связка играет немалую роль в развитии тюркского сотрудничества», — сказал Ильгар Велизаде.

Он также заявил, что подписанная Декларация укрепляет не только отношения между нашими странами. «Есть аспект логистики: транспортный маршрут, который пролегает через наши страны, являются связующим звеном в вопросе укрепления тюркского мира», — подчеркнул политолог.

Ильгар Велизаде напомнил, что первый союзнический договор Азербайджан подписал с Казахстаном в 2005 году. «То есть, по сути, отношения между нашими странами являются союзническими. И потому обе стороны желают наполнить союзничество практическим содержанием», — сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что в данном вопросе не следует особо акцентировать внимание на политической стороне дела. «Есть еще момент безопасности. Надеюсь, что в вопросе подготовки военных кадров сотрудничество между нашими странами перейдет на более высокий уровень. И военно-штабные учения сыграют роль в обеспечении региональной безопасности», — отметил политолог.

Наш собеседник затронул и тему так называемого «туранского пояса», которая муссируется в различных СМИ.

«Тут важна конкретика. Ведь по факту тюркский пояс существует, поскольку сама география говорит об общности. Но нужно отметить важный нюанс: тюркский совет не настроен против кого-то. И следует понимать: речь идет лишь о сохранении своей суверенности. В тюркском мире нет понятия, старший или младший брат. Мы все независимые государства», — подытожил Ильгар Велизаде.

Фарид Теймурханлы