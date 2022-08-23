В нескольких селах Джалилабадского района Азербайджана хлопковые поля остались без поливной воды, сообщает Repor.

По словам фермеров, хлопковые поля в настоящее время нуждаются в поливе: «Мы не находим воды для полива. Если не будет воды, урожайность в этом году может резко упасть. Мы вынужденно поливали поля соленой водой. Это приведет к снижению плодородности почвы».

В Управлении ирригационных систем Джалилабада сообщили, что эта проблема возникла из-за уменьшения объема воды, поступающей в водоканал района.