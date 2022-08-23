Предложение Азербайджану использовать для связи с Нахчываном пропускные пункты: «Сотк» («Кельбаджар»), «Ерасх» («Садарак»), «Караундж» («Эйвазлы»)», если оно будут официально озвучено, Баку расценит как завуалированный отказ от исполнения, оговоренного трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020, обязательства по беспрепятственному и безопасному доступу. Об этом пишет политолог Расим Мусабеков в своем «Фейсбуке».

По его словам, Ереван исходит из того, что коль Баку, поставил армян перед фактом передислокации Лачинского коридора, то и они могут действовать аналогично.

«Это крайне недальновидно. Железная дорога через Мегри будет восстановлена, так как это в интересах России и Ирана, а не только Азербайджана. Что же касается автомобильной дороги, то для связи с Нахчываном у Баку будет короткий маршрут по иранскому берегу Аракса. Мы проблему связи с Нахчываном в той или иной форме решим. Однако неконструктивное поведение армянского правительства не останется без наказания. У Баку для этого имеются множество рычагов и когда они будут задействованы, вопли, поднимаемые армянам на весь мир, им не помогут. Хотите играть жестко – получите по полной», — написал он.