С участков, на которых незаконные армянские вооруженные отряды закопали противопехотные мины на не уточненных позициях на территории Лачнского района, с 15 августа по настоящее время обнаружено, перевезено и обезврежено 1318 противопехотных мир PMN-E, выпущенных в Армении в 2021 году.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

По информации, в августе на освобожденных территориях инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии уничтожили 1275 противопехотных мин, 16 противотанковых мин и 281 неразорвавшийся боеприпас, расчищено 1428 гектаров территории.

Всего до настоящего времени от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 25 760 гектаров освобожденных территорий. Было обнаружено и уничтожено 7434 противопехотных мин, 2207 – противотанковых мин и 9911 неразорвавшийся боеприпас.