По меньшей мере 50 человек за последние три дня стали жертвами наводнений и оползней, которые вызвали муссонные ливни на севере и востоке Индии, сообщает издание India Today.

В частности, в штате Уттаракханд погибли четыре человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.

В штате Джаркханд на востоке страны разлилась река Налкари и унесла пятерых жителей, тела четырех из них впоследствии нашли. В соседнем штате Одиша на фоне непрекращающихся дождей власти зафиксировали гибель шестерых.

Также в Одише ненастье затронуло 800 тысяч человек, тысячам жителей пришлось покинуть дома. Дожди привели к перебоям в подаче электроэнергии и работе водопровода, повредили дороги.