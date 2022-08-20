Министерство обороны России обвинило Украину в использовании химических отравляющих веществ против российских военных.

Согласно заявлению ведомства, 31 июля российские военные, которые находились в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В». Сколько именно военных было госпитализировано, ведомство не сообщило.

Минобороны также пообещало направить в ОЗХО подтверждающие документы с результатами анализов российских военнослужащих.

В ведомстве отметили, что в связи с этим проводится дополнительное расследование «отравления боевыми отравляющими веществами» главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

В начале августа стало известно, что Сальдо госпитализировали с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.