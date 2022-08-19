Представители Вооруженных Сил Ирана, находящиеся с визитом в нашей стране, посетили Физулинский и Ходжавендский районы. Гостям была дана подробная информация о результатах вандализма и разрушений, причиненных вооруженными силами Армении во время оккупации, а также о восстановительных работах, проведенных под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память шехидов.

Представители ВС Ирана посетили воинскую часть коммандос и ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих.

Делегация также наблюдала за показательными выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части.

Гостям был представлен обширный брифинг о боях апреля 2016 года и пути воинской части в Отечественной войне.

В завершение были вручены подарки и сделано памятное фото.

В рамках визита представители Вооруженных Сил Ирана ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули.