Министерство обороны прокомментировало информацию о смерти полковник-лейтенанта Сеймура Зульфугарова от болезни.
В оборонном ведомстве отметили, что Зульфугаров не состоял на военной службе, он был уволен в запас.
Министерство обороны прокомментировало информацию о смерти полковник-лейтенанта Сеймура Зульфугарова от болезни.
В оборонном ведомстве отметили, что Зульфугаров не состоял на военной службе, он был уволен в запас.
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Если человек был на пенсии, зачем вообще такие новости вылезают? Мало ли у нас пенсионеров умирает по разным причинам, в том числе военные в запасе, зачем об этом писать, в чем новость?