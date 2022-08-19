На днях произошло долгожданное для многих событие. Турция и Израиль договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме, включая взаимное назначение послов.

Как можно оценить принятое сторонами решение? Означает ли оно, что Турция и Израиль сумели преодолеть все ранее существовавшие меж ними разногласия? К чему должно привести нынешнее потепление отношений между двумя странами? И как оно может отразиться на состоянии международных отношений внутри Ближнего Востока, на жизни этого региона? На эти вопросы «Минвала» ответили известные иностранные эксперты.

Тогрул Исмаил, политолог, профессор Ankara Üniversitesi:

— Хочу сказать, что да, были проблемы между Турцией и Израилем, и такое случается между государствами, особенно в таком регионе как Ближний Восток. Разные подходы к решению определенных вопросов вызывали проблемы. История последнего ухудшения отношений между двумя странами хорошо известна.

Но со временем стороны начали попытки поиска дипломатического разрешения разногласий, были различные встречи, переговоры в разных странах.

Надо сказать, что ранее на региональном уровне между Израилем и Турцией никогда не было серьезных проблем. Но в последовавшем в конце концов ухудшении отношений виновата, прежде всего, жесткая политика Израиля в отношении палестинцев. Это вызвало вопросы у Турции. Кроме того, остро встал вопрос статуса города Иерусалим – это тоже проблемная тематика. Причем, не только с Турцией – по этому вопросу у Израиля разногласия практически со всем мировым сообществом, за исключением Соединенных Штатов.

Так что я скажу, что в определенные периоды отношения между государствами могут ухудшаться, а затем, с помощью дипломатических инструментов, находится выход из тупика и отношения вновь улучшаются. В конце концов, государства, находящиеся в одном регионе, должны жить в мире друг с другом, сосуществовать. И на нынешнем этапе вопрос как раз стоит так, что Турция и Израиль все-таки смогли найти общий язык, договориться и теперь идет улучшение дипломатических отношений. Конечно, нормализация отношений между Тель-Авивом и Анкарой внесет новый вклад в развитие региона, особенно в политическом и экономическом смыслах. Я думаю даже, не только региона, но практически всего нашего континента.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего, эксперт по Ближнему Востоку:

— Первая причина, в которой я усматриваю мотивацию Турции нормализовать отношения с Израилем, чисто коммерческая. То есть, обе страны понимают важность и необходимость нормальных отношений между собой для того, чтобы иметь возможность развивать торгово-экономические связи, привлекать инвестиции друг друга и в том числе развивать технологический сектор сотрудничества. То есть, здесь работает та же логика, которая привела Турцию к решению нормализовать отношения с Саудовской Аравией и Объединенными Эмиратами в прошлом и в этом году. Учитывая проблемы в турецкой экономике, было логично завершать разногласия с соседями и каким-то образом возвращаться к политике ровных отношений со странами региона.

Вторая причина, на мой взгляд, связана с региональной энергетикой. Израиль имеет запасы, может извлекать газ из шельфов в Восточном Средиземноморье. Кроме того, сейчас завершаются переговоры между Ливаном и Израилем о делимитации морских границ, по результатам которых Израиль может получить доступ к еще большим запасам природного газа возле своих берегов. И Израиль имеет амбиции стать одним из поставщиков газа в Европу. Турция, со своей стороны, тоже имеет амбиции стать газотранспортным хабом, замкнуть на себе эти поставки. Здесь у Турции и Израиля есть общий интерес. То есть, если они объединятся и вместе начнут реализовывать энергетические проекты, например, если израильский газ пойдет через Турцию в Европу, то для этого и нужна нормализация отношений. Это может обеспечить более глубокое сотрудничество в энергетической сфере.

Третья причина – геополитическая. Хорошие отношения с Израилем нужны Турции для того, чтобы сохранять устойчивость своих позиций в регионе. В том числе это касается ситуации в Сирии. Видя, что отношения между Россией и Израилем ухудшаются из-за ситуации в Украине, из-за еврейского агентства «Сохнут», которое сейчас пытаются закрыть в РФ, Турция нормализует отношения с Израилем и будет скорее всего предлагать ему ситуативное партнерство в Сирии, вместо России. Я думаю, что с точки зрения региональной безопасности, нормализация отношений между Турцией и Израилем тоже имеет смысл для двух стран. Турции она нужна, чтобы усиливать свои региональные позиции, а Израилю – чтобы найти контрбаланс с Россией, с которой отношения у него пока что развиваются в негативном ключе.

Самир Ибрагимов