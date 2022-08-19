В Азербайджане определены верхние границы цен на муку и хлеб.
Верхний предел цены в Баку за мешок муки весом 50 кг составит 40,70 маната. В соответствии с этим розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 500 граммов составит 55 гяпиков, весом 600 граммов — 65 гяпиков, розничная цена хлеба весом 650 граммов — 70 гяпиков, говорится в совместном заявлении крупных производителей муки и хлеба Азербайджана.
Когда Агенство по Качеству продовольствия поднимет свой зад и начнет работать? Пора уволить руководителя, он уже много лет там сидит и ничего не делает. Хлеб невозможно кушать, они его вытаскивают из печи полусырым и таким кладут на прилавки, на следующий день его нужно уже выбрасывать, такое положение вещей нельзя не замечать. Качество всех продуктов очень низкое, по свидетельству некоммерческих организаций, занимающихся этим вопросом, мясная и куриная продукция очень подозрительного качества и к их призывам Агенство не прислушивается. Почему в стране такое отношение к продовольственной безопасности?